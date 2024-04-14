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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"مرشدي البحر الأحمر": الإقبال على فنادقنا تخطى 80%

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الجو في محافظة البحر الأحمر رائع والبحر ممتاز ويصلح لكل الأنشطة البحرية، مشددًا على أن كل هذه التفاصيل هي أساس السياحة الداخلية والخارجية في المحافظة.

الجو في محافظة البحر الأحمر

وأضاف “أبو طالب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة “الأولى” والفضائية “المصرية”، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن لديهم أكبر طاقة استيعابية فندقية في مصر كلها تتعدى 90 ألف غرفة بملحقاتها في الغردقة وسفاجا والجونة ومرسى علم وغيرها.

ونوه نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، بأن الفنادق في المحافظة تستقبل كل يوم أفواجا سياحية خارجية وداخلية، متابعًا: “ولاحظنا وجود عدد كبير من المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يقضون العطلة مع أولادهم”.

 

وتابع: "نحن في بمناطق البحر الأحمر لدينا كل ما يجذب الأسرة المصرية مثل أكوا بارك، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية كالمولات الكبيرة والممشى لحضور حفلات المشاهير بنطاق الجونة وسهل حشيش، والإقبال على فنادقنا تخطت 80% وبعضها وصلت إلى 90% معظمها أجانب". 

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