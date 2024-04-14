ضبط 190 قضية مخدرات و34 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 190 قضية مخدرات، و34 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 50447 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 506 قضايا مخدرات، وتنفيذ 145 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 3 أيام.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف تاجر، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وذكروا أنهم انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المجنى عليه واقتياده داخل سيارة ميكروباص.

كانت البداية عندما نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سميا تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها) بخطف (صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على (عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكى - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه " تم ضبطهما".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات، فاختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه