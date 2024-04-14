الزنط: "من يتخيل أن هناك صراع بين إسرائيل وإيران واهم"

قال الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث في الهجوم الإيراني على إسرائيل يجب أن يوصف "بالتمثيلية"، موضحاً: "من يتخيل أن هناك صراع بين إسرائيل وإيران فهو واهم".

وأضاف الزنط، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الصهاينة استخدموا إيران لفترة طويلة وذلك من أجل تحقيق أهدافهم، مؤكداً: " لن يضرب الفرس إسرائيل رغم تصريحات قياداتهم الدينية والسياسية".

وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن 90% من الضربات التي وجهتها إيران نحو إسرائيل تم اجهاضها دون وصول شئ منها إلى تل أبيب، لافتاً إلى أن المحادثات الأخيرة بين إيران وأمريكا كانت من أجل الترتيب لهذا المخطط.

الزنط يطالب القادة العرب بإدراك ما حدث بين إيران وإسرائيل

وأكد الزنط، أن العرب لا يحتاجوا شمس حقيقة أكثر من ما حدث في الهجوم الإيراني على إسرائيل، مطالباً القادة العرب بإدراك ما حدث بين إيران وإسرائيل، والاستفاقة خلال الفترة المقبلة.

ووجه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة على استعدادهم لهذه المرحلة، مؤكداً على ضرورة وضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وكانت قد نفذت إيران أمس السبت هجوماً موسعاً ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، خلال "الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الأرقام وقالت: "إيران أطلقت 185 طائرة مسيرة و110 صواريخ أرض-أرض و36 صاروخ كروز في هجومها على إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي، أثناء الهجوم، إن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران "تم اعتراضها خارج حدود إسرائيل ونواصل صد تهديداتها".

وتعني الضربات الإيرانية ضد إسرائيل دخول الصراع مرحلة دولة ضد دولة ويمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة، وهو السيناريو الذي كانت الولايات المتحدة تأمل في تجنبه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.