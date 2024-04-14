TikTok تسرح الموظفين في أوروبا

تقوم TikTok بتسريح أكثر من 250 موظفًا في مكتبها في أيرلندا. وتقول الشركة إن هذا جزء من خطة إعادة الهيكلة، على الرغم من أن بعض الموظفين وصفوا هذه الخطوة بأنها "غير حساسة" بشأن كيفية تعامل TikTok مع الموقف.

وقال متحدث باسم TikTok للنشرة الأيرلندية The Journal إن فقدان الوظائف سيكون "أكثر من 250 ولكن أقل من 300". تقول TikTok إن تخفيضات الوظائف ترجع إلى أنها تعيد تصميم فريق التدريب والجودة الخاص بها لتحسين كيفية التحقق من جودة عمل موظفيها.

وظفت تيك توك حوالي 3000 شخص في أيرلندا قبل إعادة الهيكلة.

وقالت الشركة في بيان: "إن أولوية TikTok هي دعم الموظفين المتأثرين خلال هذا الانتقال لتقليل تأثير التغييرات"، مضيفة أن أيرلندا تظل "قاعدة مهمة للغاية" وأنها تواصل التوظيف في أدوار عبر الأعمال.

ومع ذلك، تحدث العديد من الموظفين المتأثرين إلى The Journal حول تجاربهم خلال الأشهر القليلة الماضية وانتقدوا المعايير المستخدمة لتحديد تسريح العمال. وفي أكتوبر، تم إبلاغ الموظفين بأنهم سيخضعون لاختبار لتقييم "كفاءة السياسة"، والذي تم استخدامه لاحقاً كجزء من معايير تحديد من سيتم الاستغناء عنهم.

قال أحد الموظفين: "لم يُسمح لنا برؤية النتائج، لقد أعطونا النتيجة فقط وانتهى الأمر".

وقال موظف آخر إنهم كانوا سيدرسون أكثر بكثير لو كانوا يعرفون مدى أهمية الاختبار.

وقال أحد الموظفين الذين يواجهون الاستغناء عنهم لصحيفة The Journal: "لم يُسمح لنا بمراجعة النتائج، لقد أعطونا النتيجة فحسب، وانتهى الأمر".



وقال موظف آخر: "لو كانوا يدركون أهمية الاختبار لكانوا درسوا بشكل مكثف".

كما انتقد بعض الموظفين الطريقة "غير الحساسة" التي تم بها توصيل بعض الأشياء، وألقوا باللوم في ذلك على نقص التواصل بين الإدارات. أخبر الموظفون أنه تم إرسال بريد إلكتروني جماعي في 28 مارس لإبلاغ الموظفين بوجود ملحق لمرة واحدة للمكافأة السنوية لعام 2023 للموظفين الحاصلين على تصنيف "M" وما فوق في مراجعات أدائهم. ومع ذلك، ذكرت رسالة البريد الإلكتروني أيضًا أن الموظفين الذين ما زالوا نشطين في 25 أبريل هم وحدهم الذين سيحصلون عليها.

قال أحد الموظفين: "لماذا لا تنتظر حتى الغد لإرسال هذه الرسالة الإلكترونية، بدلاً من إظهارها أمام الجميع عندما يتم الاستغناء عنا خلال أسبوعين".

قامت المجلة بمراجعة وثيقة الأسئلة الشائعة من TikTok التي تتناول مخاوف الموظفين بشأن الاختبار المستخدم لتحديد تخفيضات الوظائف. وتشير الوثيقة إلى أنه تم اختيار الاختبار الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا كأفضل مقياس للكفاءة في السياسة لعملية إعادة الهيكلة، والتي أثرت على الموظفين في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال متحدث باسم TikTok للصحيفة إن مثل هذه الاختبارات يتم إجراؤها بانتظام، ومن المتوقع أن يتمتع الموظفون بمستوى عالٍ من المعرفة. على الرغم من أن الاختبار لم يكن مرتبطًا في الأصل بإعادة الهيكلة، إلا أن الشركة قررت لاحقًا استخدام الدرجات كأحد معايير اختيار الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.