موسيقى تايلور سويفت تعود إلى TikTok

عادت موسيقى تايلور سويفت إلى TikTok بعد توقف دام عشرة أسابيع، وفقًا لتقرير صادر عن Variety. غادرت أغانيها المنصة بعد انهيار المفاوضات بين تطبيق الوسائط الاجتماعية وشركة Swift، Universal Music Group.

ليس من الواضح نوع الصفقة التي أبرمتها تايلور سويفت مع TikTok للسماح لها بالعودة إلى المنصة، لكننا نعرف شيئًا واحدًا. لم تتضمن الصفقة أحكامًا لزملائه من فناني UMG، لذلك لا يزال Billie Eilish وThe Weeknd وDrake، من بين آخرين، مفقودين من TikTok. من المحتمل أن يكون تايلور سويفت، الموسيقي الأكثر شعبية على هذا الكوكب، قد عمل بعض السحر هنا.

إنها ليست وحدها في عودتها إلى TikTok. بدأت بعض الأغاني لفنانين آخرين من UMG في الظهور على المنصة، وهي جاهزة للاستخدام في مقاطع الفيديو القصيرة. ومن بين هؤلاء الفنانين أريانا جراندي وكاميلا كابيلو. يقترح Variety أن موسيقاهم تم طرحها إما من قبل المعجبين أو ممثلي الفنانين. لا نعرف ما إذا كانوا قد أبرموا صفقاتهم الخاصة مثل Swift.

ويمكن أن تكون العودة أيضًا بمثابة خطوة ترويجية لألبومها القادم. سيصدر قسم الشعراء المعذبين في 19 أبريل ومن المحتمل أن يحتوي على الكثير من المقاطع الصوتية التي ستكون مثالية لأغاني TikTok. ومن الجدير بالذكر أنها دخلت في شراكة مع المنصة للترويج لـ Midnights، وهو ألبومها الأخير الذي يحتوي على مواد جديدة تمامًا.

بدأ كل هذا عندما هددت UMG بسحب الأغاني من المنصة بعد انهيار مفاوضات العقد، حيث كتبت الشركة في رسالة مفتوحة أن TikTok أرادت دفع "جزء صغير" من السعر الذي تدفعه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وكتبت الشركة: "مع استمرار مفاوضاتنا، حاولت TikTok إجبارنا على قبول صفقة تقل قيمتها عن الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة ولا تعكس نموها الهائل". الأعمال التجارية القائمة، دون دفع القيمة العادلة للموسيقى.

ردًا على ذلك، تحولت TikTok إلى "أخبار مزيفة"، وكتبت أنه "على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فإن الحقيقة هي أنهم اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة ترويج واكتشاف مجاني". وسيلة لمواهبهم." ومن الجدير بالذكر أن رد TikTok لم يذكر مدفوعات الفنانين، لكنه قال إنها تمكنت من التوصل إلى اتفاقيات مع موسيقيين وناشرين آخرين.

مهما كان سبب عودة سويفت، فلا شك أن المراهقين في البلاد يبتهجون مرة أخرى لأنهم قادرون على مزامنة الشفاه مع "Cruel Summer" و"You Belong With Me". ومع ذلك، لا تزال UMG وTikTok تتقاتلان، لذلك من المحتمل ألا يكون هذا آخر ما نسمعه عن كل هذا.