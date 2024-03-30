خطة منوشين لشراء TikTok تثير حيرة المطلعين

أخبر وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين المستثمرين الأثرياء أن لديه خطة للاستحواذ على TikTok: إعادة بناء تطبيق الفيديو الشهير من الصفر.

أخبر المصرفي الاستثماري الذي خدم في عهد الرئيس ترامب الداعمين المحتملين أنه يهدف إلى المناورة حول عقبتين كبيرتين تواجهان أولئك الذين يتنافسون على المنصة: سعرها المقدر بأكثر من 100 مليار دولار - وهو ما يتجاوز بكثير ما يستطيع معظم المتقدمين، بما في ذلك منوشين، تحمله - والحظر الذي فرضته الحكومة الصينية على تصدير خوارزميات التوصية، وهي صلصة TikTok السرية.

أشار منوشين إلى أنه يمكنه التغلب على هذه العقبات من خلال عرض شراء التطبيق بدون الكود المحظور للتصدير، مما يجبر اتحاده بشكل أساسي على إعادة إنشاء خدمة مبنية على مليارات الأسطر من التعليمات البرمجية قبل أن تكون قابلة للاستخدام مرة أخرى.

لقد أخبر المستثمرين المحتملين أن هذا البند قد يسمح لهم بالحصول على TikTok بسعر مخفض، وفقًا لشخصين مطلعين على الملعب تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بمناقشة الأمر.

قال المراقبون، وشخص واحد على الأقل مطلع على الفكرة، إن الفكرة بعيدة المنال لدرجة أنها تشير إلى عدم الإلمام بكيفية عمل شركات التكنولوجيا. توافد مستخدمو TikTok على التطبيق بسبب اقتراحاته المفاجئة لمقاطع الفيديو التي قد يرغبون في مشاهدتها، وليس هناك ما يضمن أن أي إصدار يحركه Mnuchin يمكنه تكرار هذا النجاح - أو التغلب على المنافسين مثل Meta وGoogle، اللذين عملا لسنوات لعكس التجربة ضمن تطبيقاتهم الخاصة، Instagram وYouTube.

"الجميع يريد بناء خوارزمية على مستوى TikTok. وقال مات بيرولت، الأستاذ بجامعة نورث كارولينا والمدير السابق لفيسبوك والذي يدرس سياسة التكنولوجيا: "هذا عنصر أساسي للمنافسة في قطاع التكنولوجيا في الوقت الحالي".

وقال بيرولت: "لقد أنفقت جميع الشركات الكبرى الكثير من المال والمواهب الهندسية في هذه القضية وكافحت من أجل القيام بذلك". "إذا كان ستيف منوشين يعتقد أنه قادر على القيام بذلك والنجاح حيث كافحت الكثير من الشركات الناجحة، حظا سعيدا".

أبلغ منوشين، مدير صندوق التحوط السابق ومنتج هوليوود الذي ليس لديه خبرة في وسائل التواصل الاجتماعي، الشركاء المحتملين أن حذف خوارزميات TikTok سيكون المفتاح لفتح السيطرة على أحد التطبيقات الأكثر شعبية في العالم.

لكن التحديات التي سيواجهها منوشين هائلة، بدءاً بحقيقة أن TikTok ليس للبيع: على الرغم من أن مجلس النواب أقر مشروع قانون يدعو الشركة الأم للتطبيق، ByteDance، ومقرها الصين، إلى سحب استثماراته أو مواجهة حظر على مستوى البلاد، إلا أن الجهد المبذول لا يزال مستمراً. لقد تعثر في مجلس الشيوخ ويواجه مقاومة محتملة في المحاكم.

كمنصة رقمية، يعتمد TikTok على شبكة واسعة ومتشابكة من التعليمات البرمجية، وليس من الواضح كيف سيقلد Mnuchin البنية التحتية المعقدة التي يستخدمها التطبيق للوصول إلى أكثر من 170 مليون حساب أمريكي.

الموعد النهائي للتجريد لمدة ستة أشهر – والذي سيؤدي إلى حظر على مستوى البلاد إذا تم تفويته – من شأنه أن يجبر فريق منوشين على تكرار ما أنشأته فرق البحث والتطوير والهندسة في TikTok وقامت بتحسينه منذ الإطلاق الدولي للتطبيق في عام 2017.

وبعيدًا عن الخوارزمية، يقدم TikTok مليارات مقاطع الفيديو والمستخدمين والتعليقات والتفاعلات؛ الأدوات المساعدة داخل التطبيق، مثل محرر الفيديو وأداة البث المباشر؛ مكتبات الموسيقى الخلفية والمؤثرات البصرية؛ وأنظمة الإعلان والتسوق عبر الإنترنت والإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد.

قال أحد الأشخاص المطلعين على عرض منوشين: "هذا مثل إعادة بناء فيسبوك - هذه هي المهمة هنا". "لا يمكن أن يتم ذلك في 180 يومًا - أو حتى سنوات."

ورفض منوشين التعليق من خلال متحدث باسمه. ولكن على قناة CNBC هذا الشهر، قدم مخططًا عامًا للاقتراح عندما قال إن TikTok بحاجة إلى "إعادة البناء في الولايات المتحدة". وأن "هناك الكثير مما يمكن القيام به في ستة أشهر".

وقال منوشين: “نأمل أن نتمكن من إيجاد حل حيث تسمح الصين ببيعها”. "سيوافق الصينيون على القيام بذلك طالما لم يكن هناك نقل لتكنولوجيتهم الحيوية، والتي لا أعتقد أننا بحاجة إليها في الولايات المتحدة".

وقال منوشين إنه ناقش عرضه مع مجموعة متنوعة من المليارديرات والشركات الكبرى، بما في ذلك شركة التكنولوجيا العملاقة Oracle والرئيس السابق لشركة Activision Blizzar.

قال المسؤولون التنفيذيون في TikTok إن ByteDance مملوكة بنسبة 60 في المائة من قبل مستثمرين دوليين كبار، ثلاثة منهم - Susquehanna International Group و General Atlantic و Coatue Management - مقرهم في الولايات المتحدة ولديهم مديرون في مجلس إدارة الشركة المكون من خمسة أشخاص. (يتم تقسيم الـ 40 في المائة الأخرى بين مؤسس الشركة تشانغ ييمينغ وموظفي ByteDance، الذين يعيش الآلاف منهم في الولايات المتحدة).

وفي عام 2020، قاد منوشين محاولة إدارة ترامب لفرض بيع تيك توك لمجموعة متجددة من الشركات، أولا لشركة مايكروسوفت، ثم لشركة أوراكل وول مارت. في ذلك الوقت، كان ترامب يدعو إلى منح وزارة الخزانة بقيادة منوشين حصة من عائدات أي عملية بيع.

وبصفته رئيسًا للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي مجموعة اتحادية تفاوضت مع الشركة حول الطرق التي يمكنها من خلالها معالجة مخاوف الأمن القومي، فقد مُنح منوشين إمكانية الوصول إلى معلومات خاصة وسرية حول أعمالها الداخلية - وهي حقيقة أثار انتقادات بسبب اهتمامه المتجدد بمحاولة الاستيلاء على السلطة بمساعدة الحكومة.

بعد ترك إدارة ترامب في يناير 2021، أسس منوشين شركته للأسهم الخاصة، Liberty Strategy Capital، بأموال من صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى. إذا قام منوشين بجمع مجموعة لشراء TikTok، فقد تخضع علاقاته الخارجية للتدقيق.

وقال دان وانغ، الباحث الزائر في مركز بول تساي الصيني التابع لكلية الحقوق بجامعة ييل والذي يدرس التكنولوجيا والسياسة الصينية، إن اقتراح منوشين سيصل على الأرجح إلى طريق مسدود في الصين، التي لم تظهر أي اهتمام بالموافقة على البيع القسري ويمكن أن تستخدم "قدرتها العالية" النظام السياسي التقديري لعرقلة الصفقة.

تعتمد قائمة مراقبة الصادرات الصينية - التي قامت البلاد بتحديثها لمنع نقل برامج التوصية الشخصية خلال مواجهة ترامب بشأن TikTok في عام 2020 - على نفس أسلوب التنظيم التجاري الذي تستخدمه الولايات المتحدة الآن لمنع مبيعات رقائق الكمبيوتر إلى الصين. . لكن وانغ قال إن الحكومة الصينية يمكن أن تؤكد أيضًا أن أي بيع قسري لـ TikTok من شأنه أن ينتهك لوائحها المتعلقة بالتحكم في البيانات أو يسن شيئًا جديدًا تمامًا، مضيفًا أنه "إذا أرادت بكين أن تفعل شيئًا ما، فلها دائمًا حرية التصرف للقيام بذلك".

وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في بيان إن الحكومة الصينية "ستواصل بحزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية" وأن الولايات المتحدة تستخدم "منطق اللصوص" "لانتزاع من الآخرين كل الأشياء الجيدة التي لديهم.

وقال وانغ إن الحكومة الصينية لا تنظر إلى بايت دانس باعتبارها واحدة من "أكثر إبداعاتها التي تفتخر بها": فهي ليست مؤسسة مملوكة للدولة، ومنتجاتها ليست انعكاسات متطورة للنمو التكنولوجي. وقال: "إذا خسرت ByteDance جزءًا كبيرًا من الإيرادات وألحقت الضرر بمستثمريها في السوق الخاصة، ومعظمهم أمريكيون، فلن يكون هناك الكثير من الحزن في بكين".

وأضاف أنه من المحتمل أن يتم الاحتفال بالحظر الأمريكي لـ TikTok باعتباره انتصارًا دعائيًا في الصين، التي جادلت بأن واشنطن منافقة في مهنتها المتعلقة بحرية التعبير والمشاريع. وقد يؤدي تورط منوشين إلى تعزيز هذه الحجة.

وقال وانغ: "تخيل لو أن الوزير الأعلى رتبة في الصين أمر شركة أبل أو تيسلا ببيع كامل عملياتهما إلى كونسورتيوم صيني، وفي النهاية انتهى هذا الوزير بقيادة الكونسورتيوم في عملية البيع". سيبدو ذلك سيئا ليس فقط في عيون بكين، ولكن في عيون أي شخص آخر».