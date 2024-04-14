أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تعمل من المنزل بـ33 دولة

تتخذ شركة البرمجيات العملاقة Globant SA نهجًا فريدًا في بيئة العمل بعد الوباء، وفقًا لمقابلة أجريت مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي مارتن ميجويا في بلومبرج. في حين أن العديد من شركات التكنولوجيا تفرض العودة إلى المكتب، فإن Globant تختار سياسة العمل عن بعد بالكامل (العمل من المنزل) لما يقرب من 30 ألف موظف منتشرين في 33 دولة.

هذا لا يعني أن ميغويا تقلل من قيمة التفاعل الشخصي.



أفادت بلومبرج أن شركة Globant قامت بالفعل بتوسيع مساحة مكاتبها وشهدت عودة طبيعية للموظفين. والفرق الرئيسي هو رفض الشركة لتفويض العودة القسرية.

لقد قام بإضافة مساحات مكتبية بعد الوباء وسيعود الموظفون، حسبما ورد في مقابلة مع بلومبرج. لكنه قال إن ذلك حدث “دون وضع سلاح على رأس أحد”.

وقال ميجويا إن دافعه الأولي كان: "دعونا نجعل الجميع يعودون". لكنه استقر على صفقة أكثر ليونة تتضمن جعل المكاتب أكثر مرونة وترحيباً. وقال: "لقد وجدنا أن الناس يأتون ويجتمعون ويستخدمون مكاتبنا بطريقة مختلفة، وقمنا بتعديل مكاتبنا لتتوافق مع هذا الواقع الجديد".



إعادة تصميم المكاتب بعد الوباء



أعادت فرق ميجويا تصميم المكاتب بعد الوباء، واستبدلت المكاتب الفردية بمزيد من الطاولات المستديرة التي تناسب العديد من الأشخاص، مع إنشاء مساحة صالة إضافية ومحطات عمل على طراز كشك الهاتف للاجتماعات الخاصة.

يقال إن عملاء Globant يشملون لوس أنجلوس كليبرز من الدوري الاميركي للمحترفين. الشركة في المراحل الأولى لتوظيف 20 ألف موظف آخر على مدى السنوات الخمس المقبلة كجزء من استثمار بقيمة مليار دولار. ويواصل المقر الرئيسي في مونتيفيديو، أوروغواي، أيضًا فتح مساحات مكتبية خارج مركزه الكبير في بوينس آيرس. وفي العام الماضي، افتتحت موقعًا في تانديل، وهي بلدة زراعية تقع على بعد ثلاث ساعات جنوب العاصمة ولم يكن لها وجود تقني كبير من قبل.

لقد كنا مرنين للغاية؛ وقال ميجويا في المقابلة: “سنواصل التحلي بالمرونة الشديدة”. "يجب أن يكون المكتب نقطة جذب للناس للاجتماع معًا، وليس مجرد المكتب الذي تؤدي فيه عملك. إنه محرك اتصال للشركة".