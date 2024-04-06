من هم أغنى 14 مليارديراً في العالم.. عمالقة التكنولوجيا يسيطرون

في قائمة فوربس للعام الماضي، تجاوزت ثروة ستة أشخاص فقط 100 مليار دولار.

مع ظهور قائمة جديدة لهذا العام، حيث سيتم إصدارها يوم الثلاثاء (2 أبريل)، يزيد عدد أعضاء هذا النادي الحصري عن 14 عضوًا.

للحصول على فكرة عن حجم هذه الثروة، ما عليك سوى النظر في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بقيمة حساب واحد، وهذا يعني مجموع جميع السلع والخدمات التي ينتجونها لمدة عام واحد.

من أجل هذه الثروة الفردية لكل من أباطرة الـ 14، فإن ذلك يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل بنما أو أوروغواي أو كوستاريكا أو بوليفيا.

وقال تشيس بيترسون ويثورن، محرر مجلة فوربس والمسؤول عن القائمة، إنهم "مذهلون" العام الماضي بالنسبة لأغنى بيبو في العالم.

"حتى في أوقات عدم اليقين المالي بالنسبة للكثيرين، يستمر الأثرياء في تحقيق نتائج جيدة".

وتقول فوربس توك إن عددهم سيبلغ 2781 مليارديراً لعام 2024، و141 آخرين في العام السابق، و26 آخرين في الرقم القياسي السابق لعام 2021.

هؤلاء الرجال الكبار هم الأثرياء على الإطلاق ولا يجمعون ثروة تبلغ 14.2 تريليون دولار أمريكي.

بالنسبة للقيادة، فإن أباطرة النادي الأكثر تميزًا على هذا الكوكب، وفقًا لفوربس.

1. برنار أرنو (فرنسا)

القيمة الصافية: 233 مليار دولار

للسنة الثانية على التوالي، هو أغنى رجل في العالم.

ارتفعت قيمة صندوق الثروة بنسبة 10% لعام 2023 بفضل عام من المبيعات القياسية لمجموعة شركات LVMH، التي يمتلكها مثل Louis Vuitton وChristian Dior وSephora.

2. إيلون ماسك (الولايات المتحدة) القيمة الصافية: 195 مليار دولار مع تغير تصنيفه باستمرار، لم يفز " ماسك " وخسر لقب "الأغنى في العالم" عدة مرات، اعتمادًا على تقييم شركات SpaceX، وTesla، وشبكة التواصل الاجتماعي X (Twitter سابقًا).

3. جيف بيزوس (الولايات المتحدة) القيمة الصافية: 194 مليار دولار أصبح بيزوس ثريًا هذا العام بفضل أداء أسهم أمازون الممتاز.

4. مارك زوكربيرج (الولايات المتحدة) القيمة الصافية: 177 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة Meta لا يرى صعودًا وهبوطًا. انخفضت أسهم الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 75٪ من أعلى مستوى لها لعام 2021، وثلاثة أضعاف تقريبًا في العام الماضي.

5. لاري إليسون (الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 141 مليار دولار

خلال العام الماضي، لم ترتفع أسهم شركة أوراكل للتكنولوجيا أكثر من 30%، مما أدى إلى ارتفاع ثرواتها. على الرغم من عدم تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أن إليسون يواصل رئاسة مجلس إدارة الشركة، ويعمل كرئيس فني للشركة ويكون أكبر مساهم.

6. وارن بافيت (الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 133 مليار دولار

يعتبرونه واحدًا من أكثر المستثمرين نجاحًا على الإطلاق، حيث يدير بافيت شركة Berkshire Hathaway، وهي مجموعة شركات تمتلك عشرات الشركات، بما في ذلك شركة التأمين Di Geico، وشركة Duracell لصناعة البطاريات، وسلسلة مطاعم Dairy Queen. سجلت أسهم بيركشاير مستويات قياسية مرتفعة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

7. بيل جيتس (الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 128 مليار دولار

أصبح المؤسس المشارك لشركة Microsoft أغنى رجل في العالم لمدة 18 من 23 عامًا بين عامي 1995 و2017. على الرغم من ثروته الكبيرة، فقد سقط جيتس بسبب المنافسة العالية على قطاع التكنولوجيا، وقد كلفه الطلاق غاليًا في عام 2021. كما يتبرع للجمعيات الخيرية، وفقًا لمجلة فوربس.

8. ستيف بالمر (الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 121 مليار دولار

رئيس مايكروسوفت السابق وقائد الشركة من عام 2000 إلى عام 2014، بعد التقاعد من مايكروسوفت، قام بالمر بشراء فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة، ولم يقم بزيادة قيمته في السنوات الأخيرة. اليوم، خامس أغلى فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين.

9. موكيش أمباني (الهند)

القيمة الصافية: 116 مليار دولار

لا تنمو ثروة أمباني بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع قيمة أسهم مجموعة شركات ريلاينس إندستريز. تعمل شركته في قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية.

10. لاري بيج (الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 114 مليار دولار

المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، ولا يزال مع سيرجي برين، المساهم الرئيسي في شركة التكنولوجيا العملاقة.

11. سيرجي برين (روسيا / الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 110 مليار دولار

المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة Alphabet. استقال من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة في ديسمبر 2019، لكنه ظل مساهم الأغلبية إلى جانب لاري بيج.

12. مايكل بلومبرج (الولايات المتحدة)

القيمة الصافية: 106 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة المعلومات المالية والإعلام Bloomberg LP، ويمتلك حاليًا 88٪ من شركة am. يشغل منصب عمدة مدينة نيويورك لمدة 12 عامًا.

13. أمانسيو أورتيجا (إسبانيا)

القيمة الصافية: 103 مليار دولار

لقد ارتفع حظه في العام الماضي بفضل ارتفاع بنسبة 43٪ في أسهم شركة الملابس، Inditex، التي تدير سلسلة Zara. تشتمل محفظته العقارية على الخدمات اللوجستية والسكنية والمكاتب، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

14. كارلوس سليم (المكسيك)

القيمة الصافية: 102 مليار دولار

رجل الأعمال هو أغنى رجل في العالم ويظل الأغنى في أمريكا اللاتينية. نمت ثرواته في العام الماضي بفضل ارتفاع قيمة البيزو المكسيكي وارتفاع سعر سهم المجموعة الصناعية Grupo Carso بنسبة 60٪. شركة Slim and Family تسيطر على شركة América Móvil، وهي أكبر شركة اتصالات متنقلة في أمريكا اللاتينية.