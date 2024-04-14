رئيس الجامعة المصرية اليابانية يحضر اجتماعات رؤساء تحرير كبرى المجلات العالمية

شارك الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مع نخبة من كبار العلماء العالميين فى سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، فى اجتماعات ضمت ما يزيد عن 200 من رؤساء تحرير المجلات العلمية الدولية التابعة للمعهد الأمريكى لمهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE.

وناقشت الاجتماعات موضوعات متعددة مثل آليات واخلاقيات النشر الدولى وآليات اختيار هيئات التحرير والمحكمين والمنصات الرقمية والجوانب المالية والادارية والتحديات المستقبلية.

جدير بالذكر ان الدكتور عمرو عدلي تم اختياره منذ يناير ٢٠٢٢ لرئاسة تحرير المجلة الدولية لتطبيقات المغناطيسيات IEEE Transactions on Magnetics، وذلك تقديرا لتاريخه العلمى الدولى وخبراته المتعددة ويعد العالم الوحيد من جهة علمية مصرية الذى يتولى رئاسة تحرير واحدة من مجلات المعهد الامريكى علما بان احد القلائل فى مصر الذين حصلوا على زمالة المعهد الأمريكى IEEE Fellow، إلى جانب جوائز علمية عديدة مثل جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية وجائزة مؤسسة شومان الاردنية وجائزة الخريج المتميز لجامعة ميريلاند الامريكية.

جدير بالذكر أن البحث العلمي بصفة عامة ركيزة هامة فى استراتيجية الجامعة المصرية اليابانية لثقل خبرات الطلاب ولتحقيق اهداف رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تعزيز العلاقات الدولية، وبناء علاقات قوية مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن كلية الهندسة في E-JUST تتمتع حاليًا بعلاقات قوية وشراكات علمية مع أفضل الجامعات اليابانية مثل جامعة واسيدا وجامعة كيوشيو ومعهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوتو، حيث قضى أكثر من 200 طالب دكتوراه فترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر خلال زيارتهم لهذه الجامعات كباحثين، حيث قاموا بإجراء أبحاث علميه بإشراف مشترك من قبل أساتذة مصريين ويابانيين وعملوا فى موضوعات بحثية حديثة ومتميزة.



وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه من خلال اكتساب تحالفات دولية وفتح الأبواب أمام الطلاب الدوليين، تعمل E-JUST على تحقيق رؤيتها حيث ترحب E-JUST بالطلاب الدوليين، بشكل رئيسي من إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستقبل حاليًا المتقدمين من أكثر من 34 دولة، للاستفادة من المعايير التعليمية العالمية التي تقدمها، مؤكدا أن الطلاب يتمتعون ببيئة تعليمية دولية تدعم البحث والابتكار.