إنطلاق مؤتمرات البحوث الطلابية بكليات جامعة القناة منتصف أبريل

تنطلق في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري بكليات جامعة قناة السويس، مؤتمرات البحوث الطلابية والتي تتناول هذا العام موضوع الذكاء الاصطناعي كمحور أساسي تدور حوله كافة الأبحاث المُقدمة، كل حسب مجاله وتخصصه.صرح بذلك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد أن المؤتمرات بالكليات تعد تمهيداً لتصعيد الأبحاث المقدمة في المؤتمر السنوى الخامس للبحوث الطلابية والذي يقام على مستوى الجامعة في 2 مايو المقبل تحت عنوان واقع التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع وعى الطلاب عما حققته البلاد من خطوات مهمة وإنتقال مصر من مرحلة صياغة الإستراتيجية إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر 16 محور هى القضاء على الفقر ، والقضاء التام على الجوع ،و صحة جيدة والرفاه،و التعليم الجيد ، المساواة بين الجنسين، المياه النظيف والنظافة الصحية ، العمل اللائق ونموت الإقتصاد، الصناعة والإبتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة ، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان ،العمل المناخى ، الحياة تحت الماء ، الحياة فى البر ، السلامة والعدل والمؤسسات القوية ، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

وتحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم رؤى وتحديات مستقبلية"تنظم كلية التربية بجامعة قناة السويس المؤتمر السادس للبحوث الطلابية يوم الأربعاء المقبل 17 إبريل.بإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المليك مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر.نسق للمؤتمر - الدكتورة شيماء مهران والدكتورة هند حسني.ويقام على هامش المؤتمر - المعرض الفني للأعمال الطلابية.

وتحت عنوان : "اللغة والذكاء الاصطناعي... تحديات العصر" تنظم كلية الألسن جامعة قناة السويس مؤتمر البحوث الطلابية السادس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل.ويناقش المؤتمر ست محاور رئيسية الترجمة والذكاء الاصطناعي،و توظيف التطبيقات الإلكترونية في تعلم اللغة الإنجليزية،و دور التعلم عن بعد والمنصات التعليمية في العملية التعليمية واكتساب المهارات اللغوية، الرقمنة والعولمة اللغوية، صناعة المعاجم الإلكترونية، ودورها في اكتساب المهارات اللغوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمهارات ذوي الهمم.

وتحت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة في صناعة السياحة والضيافة والحفاظ على التراث" تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي السابع يوم الأحد الموافق 21 إبريل الجاري.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يضم ثلاثة محاور هي توظيف التكنولوجيا والرقمنة الحديثة في إدارة المواقع الأثرية والتراثية.و استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء شركات السياحة وخدمات النقل الجوي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير صناعة الضيافة.

وقالت الدكتورة نيفين جلال، أن المؤتمر يهدف لتشجيع الطلاب على المشاركة، وتحفيزهم للبحث في نقاط بعيدة عن مجال الدراسة المباشرة، وتعريز القدرات البحثية للطلاب وتنمية روح التنافس البنّاء بينهم، واكتشاف قدرات الطلاب وما يمتلكونه من أفكار غير تقليدية.