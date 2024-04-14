5 آلاف حالة طوارئ في مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت جامعة القاهرة إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ في مستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها خلال إجازة عيد الفطر.

وأوضح التقرير، أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت 5120 حالة طوارئ، وتم إجراء 360 عملية جراحية متنوعة، وأكثر من 11 ألف تحليل وأشعة لمختلف الحالات المرضية.

ولفت التقرير إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية في مستشفيات جامعة القاهرة طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء 176 عملية صغرى و 12 عملية كبرى بمستشفى طوارئ المنيل الجامعي خلال إجازة عيد الفطر، كما استقبل المركز القومي للسموم نحو 130 حالة تسمم.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بجهود الفرق الطبية والتمريض وجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الفطر لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والتعامل مع التحديات وتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى بفعالية واحترافية.

مستشفيات جامعة القاهرة الملاذ الآمن للمرضى

وأكد الدكتور حسام صلاح، عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة أي حالة مرضية لجأت إليه، باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

وأشار عميد كلية الطب جامعة القاهرة إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات.

وأوضح عميد كلية الطب جامعة القاهرة أن ذلك يأتي في إطار حرص الكلية والجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه بتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة في مستشفيات جامعة القاهرة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين في مستشفيات جامعة القاهرة.