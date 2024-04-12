فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالمركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني Cyber Champions.

وعقدت مسابقة الأمن السيبراني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الطلاب الفائزين بالمركز الأول في المسابقة لتميزهم وتفوقهم وحصولهم على المركز الأول.

أسماء فريق جامعة القاهرة الفائز

وضم فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة الفائز كلا: من محمد جبر، وأحمد ممدوح، وزياد حسن، وأحمد تمام، وعادل منير.

دعم جامعة القاهرة للطلاب المتميزين

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي سيمثل مصر في التصفيات العربية لمسابقة Cyber Champions التي ستقام في شهر نوفمبر، بمشاركة فرق من قطر، والكويت، والسعودية، وسلطنة عمان.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة تحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها وتشجيعهم ومتابعتهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، والذي ينعكس على تميزهم في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تحرص على دعم قدرتهم على المنافسة بقوة وكفاءة في جميع المسابقات التي يشاركون فيها.

ونوه رئيس جامعة القاهرة ببذل كل ما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم مواطن مؤهل للمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، إن مسابقة الأمن السيبراني تمت على مستوى طلاب جامعات مصر وهي تؤهل إلى مسابقة إقليمية عربية.

ولفت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة إلى أن المسابقة شارك فيها أكثر من ألف طالب تلقوا دورات تدريبية مسبقة بالتعاون مع شركة ZINAD IT وخبراء المجال على منصة مهارة-تك في مجال الأمن السيبراني للمبتدئين.

وأضاف عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة أن التدريب تضمن عدة مواضيع، بما في ذلك: الأمن السيبراني، وهجمات ومفاهيم حول الشبكات، وهجمات الويب ومفاهيمه، والطب الشرعي، والتشفير، والهندسة العكسية.