وزير الدفاع الأمريكي: لا نسعى لصراع مع إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده لا تسعى لصراع مع إيران، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق فى الأول من أبريل الجارى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

رئيس الأركان الإيرانى: هجومنا انتهى ودمرنا موقعين إسرائيليين مهمين

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وذلك بعد الهجوم الواسع على إسرائيل، موضحا أنه إذا رد إسرائيل فإن عمليتنا المقبلة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير.

وقال إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، معلنا أن هجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

ولفت باقري إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لابد من الرد عليها.

تمديد إغلاق مطار مهرآباد بطهران أمام الرحلات الجوية

أعلنت سلطات مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران، تمديد إلغاء الرحلات الجوية لغاية الساعة 12:00 ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت في بيان الأحد، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، إن المطار كان مغلقا أمام الرحلات الجوية بين الساعة 02:30 صباحا و 07:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم تمديد الإغلاق لغاية الساعة 12:00 ظهرا.

وفي أعقاب الرد العسكرى الإيرانى على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة الليلة الماضية، تم إغلاق المجال الجوي لطهران أمام جميع الرحلات الجوية التجارية.

هجوم إسرائيلي مضاد ضد إيران

وأشار موقع أكسيوس إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أنه سيعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد ضد إيران.

ونقلت شبكة إن بي سي الأميركية عن مسؤولين تأكيدهم وجود قلق في واشنطن من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران دون التفكير في التداعيات والنتائج.

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن تل أبيب ستنسق مع حلفائها بشأن الرد على الهجوم الإيراني.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن إسرائيل تعتزم توجيه رد قوي على الهجمات الإيرانية غير المسبوقة بطائرات مسيرة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "قلنا إذا هاجمت إيران إسرائيل فسنرد في إيران ولا يزال الأمر ساريا".