سعر اليورو الأوروبي صباح اليوم الأحد بالبنوك المصرية

أسعار صرف اليورو الأوروبي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو الأوروبي اليوم:

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 51.48 جنيه للشراء، 51.63 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 50.43 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر نحو 51.43 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد 51.14 جنيه للشراء، 51.61 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.63 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد 51.14 جنيه للشراء، 51.61 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي



في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.