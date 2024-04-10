إيريك داير: أقدم أفضل أداء في مسيرتي واستحق المشاركة في يورو 2024

يرى المدافع الإنجليزي إيريك داير أنه يقدم حاليا أفضل أداء له على مدار مسيرته وأنه سيحجز مقعده في صفوف منتخب إنجلترا خلال نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وشارك داير صاحب 30 عاما باستمرار مع فريق بايرن ميونخ الألماني منذ انتقاله إليه بعقد إعارة مطلع العام الجاري، بعد تراجع مشاركاته مع فريقه السابق توتنهام الإنجليزي تحت قيادة المدرب آنجي بوستيكوجلو ومشاركته في أربع مباريات فقط.

وتألق داير مع النادي البافاري، لكن اللاعب صاحب الـ49 مباراة دولية لم يتلق دعوة الشهر الماضي من جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، للانضمام إلى المعسكر الأخير للأسود الثلاثة قبل الإعلان عن قائمة فريقه ليورو 2024.

ولم يشارك داير مع منتخب إنجلترا منذ الفوز على السنغال في دور الستة عشر لمونديال قطر 2022، لكنه يؤمن بأنه يستحق المشاركة في رابع بطولة كبرى في مسيرته الدولية.

وقال داير لمدونة "اوفرلاب" في تصريحات صحفية: "بالطبع أود أن أكون جزءا من منتخب إنجلترا، وأعتقد أنني ينبغي أن أكون جزءا منه، أنني من هذه النوعية من اللاعبين".

وأضاف "لم أتحدث إلى جاريث ساوثجيت، لكن تحاول اللعب بقدر استطاعتك مع ناديك وبعدها لا يكون القرار في يديك".

وأشار "منذ كأس العالم لن أقول أن مستواي تراجع، أقدم أفضل أداء في مسيرتي منذ قدوم أنطونيو كونتي إلى توتنهام في 2021، وقد واصلت ذلك منذ قدومي إلى هنا، أعتقد أنني أظهرت ذلك".

وأوضح "الناس تعتقد أنني في السابعة أو الثلاثين أو شيء من هذا القبيل، لكني في الثلاثين وأنا لست قريبا من نهاية ذروتي، وأعتقد أنني في قمة أدائي".