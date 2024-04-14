أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي



في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي



ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.