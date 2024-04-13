سعر الدولار اليوم بعدد من البنوك المصرية

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 53.94 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 13-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما استقر متوسط أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.53 جنيها للشراء، و47.63 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.