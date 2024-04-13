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السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار اليوم بعدد من البنوك المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4- 2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة  53.94 % منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح لسعر الصرف الجنيه المصري، أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية، والموازية “السوداء”.

كما أعلنت الحكومة المصرية، مساء 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

 

وظل متوسط أسعار العملات في مصر اليوم السبت 13-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما استقر متوسط أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2024 في تعاملات السوق السوداء.

 

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 47.53 جنيها للشراء، و 47.63 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.60 جنيها للشراء، و 47.70 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 47.53 جنيها للشراء، و47.63 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 47.80 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13-4-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري47.5347.63
بنك مصر47.5347.63
بنك الإسكندرية47.5347.63
البنك التجاري الدولي “cib”47.5047.60
بنك التعمير والإسكان47.5347.63
مصرف أبوظبي الإسلامي47.7047.80

 

الجريدة الورقية