الخطيب : كامل التقدير لمنظومة طائرة الأهلي بعد الثلاثية المحلية
وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ببطولة الكأس، وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري، وقبلها التتويج بكأس السوبر.
وأشاد بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية، وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير الأهلي.
وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، ولما تبذله من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على التفوق رغم قوة المنافسة.
وأكد على أن التتويج بالثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر المصري) يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة فيما هو قادم، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد أيام قليلة، وهو الأمر الذي يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد الجيد للمنافسة القوية مع الفرق الإفريقية، التي سوف تشارك بالبطولة التي ستقام في ضيافة الأهلي خلال الأيام القادمة