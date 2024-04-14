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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخطيب : كامل التقدير لمنظومة طائرة الأهلي بعد الثلاثية المحلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبات الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ‏ببطولة ‏الكأس، وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري، وقبلها التتويج بكأس ‏السوبر. ‏

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وأشاد بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز للاعبات وروحهن ‏العالية، وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي‎. ‎

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، ولما ‏تبذله ‏من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على ‏التفوق رغم ‏قوة المنافسة. 

وأكد على أن التتويج بالثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر ‏المصري) يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة ‏فيما هو قادم، خاصة وأن ‏الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد ‏أيام قليلة، وهو الأمر الذي ‏يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد ‏الجيد للمنافسة القوية مع ‏الفرق الإفريقية، التي سوف تشارك بالبطولة التي ‏ستقام في ضيافة الأهلي خلال ‏الأيام القادمة

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