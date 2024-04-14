نجم الأهلي السابق : الأحمر يمتلك بدائل مميزة في قمة الدوري

تحدث رضا شحاتة لاعب النادي الاهلي المعتزل عن مواجهه القمة المقرر اقامتها على ملعب ستاد القاهره الدولي غد الإثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى أن عمر كمال عبد الواحد هو الأنسب للمشاركة في مباراة القمة المقبلة عن محمد هاني.

وقال خلال تصريحات إعلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد : "وجود عمر كمال مهم لإيقاف خطورة أحمد فتوح".

وتابع :"كهربا هو المهاجم رقم ١ في الأهلي وهو الأخطر".

وواصل تصريحاته :"أنصح كولر بعدم المجازفة بأي لاعب مصاب حتى لا تزيد فترة غيابه والفريق يمتلك أكثر من بديل".