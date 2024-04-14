غدًا .. قمة الدوري بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة

في تمام السابعة من مساء غد الإثنين يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمه الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك والمقرر اقامتها ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين خلال الشهر الماضي لحساب بطولة نهائي كأس مصر والتي أقيمت على ملعب الاول بارك بالسعودية وانتهت لصالح الفريق الاحمر بثنائية من دون رد منحته اللقب المحلي.

ومن المقرر اذاعة اللقاء ، عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وأعلنت شركه تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر اللقاء اول أمس الجمعة نفاذ تذاكر الحضور كافة والمخصصة لجماهير الفريقين.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم ابراهيم نور الدين وهي المواجهه الثانية للقمه التي يتولى ادارتها بعد ان تولى مهمه التحكيم في لقاء الفريقين قبل 10 أعوام بالدورة الرباعية ، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بهدف من دون رد جاء عبر النيران الصديقه بخطا لاعب وسط الأبيض احمد توفيق ليمضي الأحمر بعدها نحو حصد لقب بطولة الدوري.