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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دعاء الغباشي : طائرة الأهلي تتربع على عرش المنافسات المحلية

دعاء الغباشي
دعاء الغباشي

قالت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، قالت إن الأهلي خاض مباراة نهائي الكأس بروح الفانلة الحمراء من أجل التتويج بالثلاثية هذا الموسم، والجمع بين كأس السوبر وكأس مصر والدوري، ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة.

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‏‎‏‎وأوضحت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين.

‏‎ووجهت دعاء الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي وإلى جماهير الأهلي التي تؤازر الفريق وتسانده في جميع الأوقات.

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