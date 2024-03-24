سعد سمير يكشف حقيقة تقديم لاعبي الأهلي شكوى ضد موسيماني

كشف سعد سمير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وفيوتشر الحالي، حقيقة تقديمه هو ولاعبي المارد الأحمر شكوى ضد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.



وأكد سعد سمير في تصريحات إذاعية ظهر اليوم الأحد، أن لاعبي الأهلي لم تتقدم بأي شكوى ضد موسيماني، نشيرًا إلى أن هناك العديد من الأخبار التي تتردد ولا يكون لها أي أساس من الصحة.

تصريحات سعد سمير

تحدث سعد سمير عن فترة تواجده في أثناء وجود المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وحقيقة تقديم شكوى ضده للإدارة من أجل رحيله، فقال: "لا إحنا مش مخطوبين، ومش قادرين نكمل فهناخد الدهب".

وتابع: "هذا لم يحدث، يتردد الكثير من الأخبار عن النادي كل يوم وهي غير صحيحة، هذا ليس منطقي، ماذا سنقول للمسؤول؟ هل سنقول له لا نريد هذا المدرب الذي حصد 2 دوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم والدوري، أنه مدرب سيء ولا نريده؟! بالتأكيد ليس منطقيًا".