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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سعد سمير: البدري ساعدني في هذا الأمر.. وتلك مميزات فايلر

سعد سمير
سعد سمير

قال سعد سمير لاعب الأهلي السابق أن حسام البدري مدرب المارد الأحمر السابق كان له دورا كبيرا في صعوده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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وتابع في تصريحات تلفزيونية: حسام البدري غير المفهوم وجعل هناك عدد كبير من اللاعبين الناشئين يتدربون مع الفريق الأول وقت تواجد مانويل جوزيه.

وتابع: كان هناك مرحلة انتقالية بعد اعتزال عدد كبير من الجيل الذهبي للأهلي، ومن أفضل المواسم في مسيرتي موسم2017-2018.

وأضاف: خسارتنا لبطولة إفريقيا وقتها جعل هناك ظلم وعدم تركيز على الكرة المميزة التي لُعبت، و السويسري رينيه فايلر كان من أفضل المدربين الأجانب الذين قادوا النادي الأهلي مع مانويل جوزيه.

وأشار: هذا لكونه شخصية صارمة، وتريزيجيه تحدث معي وقال لي إن هذا المدرب صعب جدا في التعامل لكونه تدرب معه في بلجيكا.

وواصل: مكانش فيه لاعب عنده وش إنه ميتقبلش الخصومات اللي تم توقيعها على اللاعيبة بعد الخسارة من صن داونز بخماسية، وكان هناك وعد من الإدارة بتعويض تلك الخصومات بعد التتويج بأول بطولة إفريقية. 

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