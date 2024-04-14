لحظة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية فوق الضفة الغربية وإسرائيل (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية أطلقت من إيران ودول أخرى فوق مدن عدة بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فيما قال جيش الاحتلال إنه أطلق صافرات الإنذار في مواقع عدة، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وسمع ذوي انفجارات ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي للطائرات المسيرة، وتتلقى إسرائيل حاليا دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران.

أعلنت إيران عن بدء إطلاق قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران الدفعة الثالثة من الصواريخ البالستية .

وقالت وسائل فلسطينية، إن الصواريخ الإيرانية في سماء رام الله في الضفة الغربية لقت احتفالات في المدن والبلدات الفلسطينية.

وهناك أنباء عن سقوط صواريخ بشكل مباشر على قاعدة حتساريم الجوية التابعة لجيش الاحتلال جنوب فلسطين المحتلة، ودوت صفارات الإنذار في قاعدة حتسريم الجوية .

مسئول أمريكي: من حق إسرائيل الرد بالمثل على إيران

قال مسئول أمريكي، إن التوقعات بأن إيران قد تستخدم ما يصل إلى نحو 100 مسيرة في الهجوم على إسرائيل، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترصد أي طائرات إيرانية تجاه إسرائيل لكن لديها مخاوف من أن يقوم وكالات إيران بشأن ضربات من داخل العراق وسوريا.

وكشف المسئول إنه لا يوجد أي تحرك أمريكي حتى هذه اللحظة تجاه هذه الهجوم، كما أنه هناك مخاوف عميقة لدى الإدارة الأمريكية من أن تلجأ إيران إضافة للمسيرات إلى استخدام صواريخ باليستية من ضرب أهداف داخل إسرائيل، لأن استخدام هذه الصواريخ سيكون مقابلها ردا من إسرائيل بالمثل، وقد يصعد الموقف في المنطقة.

وسلمت الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة لإسرائيل والمنظومات الدفاعية القادرة على التعامل مع التهديدات الإيرانية، وما يتعلق بأمن القوات الأمريكية في المنطقة وتعرضها لهجمات سواء في العراق أو سوريا، حتى لا يتم تعرض القوات الأمريكية للخطر.