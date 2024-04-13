ياسر قمر: الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة أفريقيا للطائرة
أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي يستضيفها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.
وأوضح خلال كلمته في الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد مساء اليوم أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مستمرًّا وتنسيقًا مكثفًا مع النادي الأهلي والاتحاد الإفريقي ونظيره المصري، في ظل تكاتف الجهود من أجل خروج البطولة بصورة مشرفة.
وشدد على أن تنظيم الأهلي للبطولة بهذا العدد من الفرق المشاركة، وفي ظل كونها مؤهلة لبطولة العالم، يتوافق مع استضافة مصر للعديد من الفعاليات العالمية بشكل عام، ويعزز مكانتها الخارجية.
وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.
عدنان عبد الله: ثقتنا بلا حدود في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة
عدنان عبد الله، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عبر عن سعادته بإقامة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» داخل النادي الأهلي، صاحب التاريخ الكبير في تنظيم كافة البطولات.
وأوضح أن هناك ثقة بلا حدود داخل الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة في قدرات الأهلي، في ظل استضافته المميزة للعديد من النسخ الناجحة للبطولة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة قياسية بالنسبة لعدد الفرق المشاركة بها، متمنيًا التوفيق للجميع خلال منافساتها، خاصة أن هذه البطولة ولأول مرة سوف تكون مؤهلة لبطولة العالم.
وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.