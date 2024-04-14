عاجل
قناص فلسطيني يستهدف مجندة إسرائيلية في رام الله نشرة التوك شو.. إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيرات وتأهب مصري الناطق العسكري لجيش الاحتلال: إصابة مطار عسكري وهناك تهديدات في الطريق إلينا
الأحد 14 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها بإسرائيل

إسرائيل
إسرائيل

أفادت وسائل اعلام  فجر اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.
وأكدت أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب، كما أشارت  إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

 

مواد متعلقة

عاجل.. تل أبيب ترفع درجات استعدادها  للرد الإيراني الليلة ونتنياهو يدخل الحفرة

الجريدة الورقية