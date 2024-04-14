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الأحد 14 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعتراض عدد كبير من الأهداف الجوية في سماء العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية
العاصمة الأردنية عمان

أفادت وسائل اعلام أردنية فجر اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات ضخمة ناجمة عن تنفيذ اعتراضات في سماء العاصمة عمان، لأهداف جوية متجة نحو إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إسقاط عدد كبير من الأهداف في سماء العاصمة الأردنية عمان.

وقالت وسائل إعلام إن "الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت صواريخ أطلقتها إيران كانت في طريقها إلى أهداف في إسرائيل".

وبحسب ما أوردته، فإن عشرات المسيرات تحلق في سماء مدينة العقبة الأردنية وتتجه صوب إيلات.

وقالت وكالة رويترز إن طائرات أردنية تعترض عددا من المسيرات المتجهة إلى إسرائيل في سماء المملكة.

هذا وحذر مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية الأردن من التعاون مع إسرائيل وقال بحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية: "ايران ستراقب التحركات الأردنية و في حال تعاونهم مع اسرائيل ستكون الأردن هدفنا القادم".


 

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