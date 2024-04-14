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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسيرات تجوب الطرقات في لبنان احتفالا بالرد الإيراني على اسرائيل

حزب الله
حزب الله

شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم الأحد، مسيرات سيارة تجوب الطرقات، وسط اجواء احتفالية بالرد الايراني على إسرائيل.

وأظهرت الفيديوهات سيارات ودراجات نارية تجوب في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، حاملة أعلام حزب الله، على وقع أناشيد الحزب.

ومساء يوم السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية على أهداف في عمق إسرائيل.

 

 

 

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