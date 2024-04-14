إصابة 10 أشخاص في حادث سيارة ميكروباص بأسيوط الجديدة

وقع منذ قليل حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أسيوط الجديدة، تسبب في أصابة 10 أشخاص بينهم أطفال.

تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحادث سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم "2519 ا ط ق" على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن إصابة "قمر.ف.م" 45 عامًا، و"امل.م.م" 14 عامًا، و"ريهام م. م" 12 عامًا، و"محمد. م.م" 60 عامًا، و"يوسف.م.م" 16 عامًا، و"جمال.م م" 18 عامًا، و"عبد الله.م.م" 19 عامًا، و"ازهار.ج.م" 30 عامًا، و"روزان.ج.م" 3 أعوام، و"ايلين.ج.م" عام.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.