مقتل طالب على يد زميله بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر

شهدت مدينة كفر شكر التابعة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل، حيث أقدم طالب على قتل زميله طعنا بالسكين في مشاجرة بينهما للخلاف على الجيرة.



علي الفورتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من المستشفى بوصول طالب مصاب بجرح طعنى وتوفي أثناء إسعافه .

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتوصلت التحريات انه بسؤال والد المجنى عليه افاد بحدوث مشاجرة نجله المتوفى وآخر طالب لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح الأبيض المستخدم.