تحرير 30 مخالفة لعدد من المنشآت الغذائية بالإسماعيلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الإسماعيلية حملة مكثفة على المنشآت الغذائية حيث تم المرور على عدد 30 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم، وأسفرت الحملة عن إعدام 59 كجم من السلع منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 30 محضر مخالفة منها 13 محضر جنحة صحية و17 محضر لعدم نظافة المنشأة، وسحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصدور عدد 3 توصيات بالغلق لعدم وجود رخصة، وذلك في رابع أيام عيد الفطر المبارك.



وأضافة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على محطتين مياه ومحطة صرف صحي بأبوصوير والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقًا للمعايير الصحية.

كما قامت لجان الإشراف بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز عقر الحيوانات لليوم الرابع على التوالي، بالتنسيق مع مسئولي مكاتب الصحة ومراكز العقر؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات، حيث قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال الدورية من عمر يوم وحتى عام ونصف، كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان.

جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.