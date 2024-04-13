سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام العين الإماراتي

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

ويدخل الهلال مواجهة العين بمعنويات مرتفعة، حيث توج ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب اتحاد جدة بنتيجة 2/1، في المباراة التي شهدت تألق كبير للاعبي الهلال.

تشكيل الهلال أمام العين الإماراتي

من المتوقع أن يقود سالم الدوسري تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الهلال، والذي يتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى : ياسين بونو.

الدفاع : ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط : سيرجو مالينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، ميشائيل.

الهجوم : سالم الدوسري، مالكوم، عبدالله الحمدان.

ونجح الهلال في الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا، بعدما حقق الانتصار على اتحاد جدة بتنيجة 4/0، ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين.

بينما نجح العين الإماراتي في الانتصار على النصر بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 4/4 في الذهاب والعودة.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة الهلال أمام العين في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشعدعا ملعب هزاع بن زايد، بينما سيكون لقاء الإياب على ملعب "المملكة أرينا" الأسبوع المقبل.

وتُنقل مواجهة الهلال أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وأيضًا قناة "ssc" القطرية.