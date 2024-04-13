المستوطنون يفرغون المحال التجارية من السلع عقب هجوم ايران

اعلنت قناة "كان" العبريّة، أن عدد كبير من المستوطنين هجموا على المواد التموينيّة بعد بدء الهجوم الإيراني، وفرغت ارفف المحال التجارية من السلع .

أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات الايرانية من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.

وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي .

أعلن إعلام إيراني، أن المسيّرات الإيرانية حلقت من كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران ومناطق أخرى، كما أطلقت طائرات مسيرة من اليمن صوب إسرائيل .

وقالت إذاعة جيش إلاحتلال عن مصادر عسكرية صهيونية، إن الهجوم الإيراني يشمل صواريخ كروز وليس فقط طائرات بدون طيار .



قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك محاولات لمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل ، ولكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%



وأعلنت إيران ان عشرات الطائرات المُسيرة تُطلق من سوريا واليمن والعراق تجاه أراضينا الفلسطينية المحتلة .





اعلنت وسائل ايرانية، أن جميع قواعد الحرس الثوري الصاروخية تحت وفوق الأرض تتخذ أوضاع هجومية .



واكدت مصادر أمريكية أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بدأ

وقالت قناة 13 العبرية، إن العشرات من الطائرات بدون طيار تشق طريقها من إيران إلى إسرائيل