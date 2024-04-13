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مصر تعرب عن قلقها تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/الإسرائيلى وتطالب بضبط النفس هجوم إيران.. اللقطات الأولى للطائرات المسيرة المتجهة نحو إسرائيل (فيديو)
السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تطلق اسراب من الصواريخ على إسرائيل وبيان مرتقب لحرس الثورة

خامئني
خامئني

اعلن حزب الله عبر حسابه، أن بيانا مرتقب لقيادة حرس الثورة الإسلامية حول الرد الإنتقامي لدماء الشهداء القادة .

واضاف حزب الله في بيان: في هذه اللحظات، أسراب من الصواريخ والطائرات المسيرة تنطلق تجاه الأهداف العسكرية في الكيان الصهيوني الغاصب.
 

اعلنت قناة "كان" العبريّة، أن عدد كبير من المستوطنين هجموا على المواد التموينيّة بعد بدء الهجوم الإيراني، وفرغت ارفف المحال التجارية من السلع .

أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات وصل إعدادها للمئات، من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.

وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية  لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي .
 

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