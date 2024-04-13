مدرب الإسماعيلي: مباراة فيوتشر هامة وهدفنا الثلاث نقاط

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي على أن مواجهة فيوتشر هامة جدا في مشوار الفريق هذا الموسم لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة أخرى في جدول الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي :”نسعى لاستغلال الانتصار الأخير أمام سموحه من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق انتصار جديد بالمسابقة”.

وواصل :”تقارب النقاط بين جميع الفرق بجدول ترتيب الدوري يمنحنا دفعة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية غدا”.

واختتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته :”الفريق لديه إصرار على إسعاد الجماهير وتحقيق نقاط المباراة كاملة”.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة ضيفه فيوتشر غداً الأحد لحساب مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

قائمة الإسماعيلي جاءت على النحو التالي:

في حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي ،عبد الله جمال.

في الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد نصر ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عبدالكريم مصطفى ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،عبدالله حسني.

الوسط ..عماد حمدي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبدالرحمن مجدي ،مروان حمدي ،إيريك تراوري.

في الهجوم.. محمد زيدان ،نادر فرج ،أحمد الشيخ.