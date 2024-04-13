عاجل
مصر تعرب عن قلقها تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/الإسرائيلى وتطالب بضبط النفس هجوم إيران.. اللقطات الأولى للطائرات المسيرة المتجهة نحو إسرائيل (فيديو)
السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي: مباراة فيوتشر هامة وهدفنا الثلاث نقاط

حمد إبراهيم مدرب
حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي على أن مواجهة فيوتشر هامة جدا في مشوار الفريق هذا الموسم لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة أخرى في جدول الدوري الممتاز.

txt

الإسماعيلي يستلم النادي الاجتماعي بأرض النخيل

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي :”نسعى لاستغلال الانتصار الأخير أمام سموحه من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق انتصار جديد بالمسابقة”.

وواصل :”تقارب النقاط بين جميع الفرق بجدول ترتيب الدوري يمنحنا دفعة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية غدا”.

txt

انضمام ثنائي الإسماعيلي 2008 لمنتخب الناشئين

واختتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته :”الفريق لديه إصرار على إسعاد الجماهير وتحقيق نقاط المباراة كاملة”.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة ضيفه فيوتشر غداً الأحد لحساب مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

قائمة الإسماعيلي جاءت على النحو التالي:

في حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي ،عبد الله جمال.

في الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد نصر ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عبدالكريم مصطفى ،عصام صبحي ،حاتم سكر  ،عبدالله حسني.

الوسط ..عماد حمدي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبدالرحمن مجدي ،مروان حمدي ،إيريك تراوري.

في الهجوم.. محمد زيدان ،نادر فرج ،أحمد الشيخ.

مواد متعلقة

الإسماعيلي يستلم النادي الاجتماعي بأرض النخيل

الجريدة الورقية