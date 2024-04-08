الإسماعيلي يستلم النادي الاجتماعي بأرض النخيل

أنهى النادي الاسماعيلي، إجراءات استلام النادي الاجتماعي بأرض النخيل، في حضور لجنة مشتركة مشكلة من ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مندوبي المكتب الاستشاري بالمقاولون العرب.

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وبدأت اللجنة أعمالها منذ الأول من مارس الماضي، بالمرور على جميع الأعمال الاعتيادية والكهربائية والصحية والري والموقع العام.

وحررت اللجنة يوم 31 مارس الماضي، محضرا باستلام النادي وتسليمه للنادي الإسماعيلي حيث تم الانتهاء من اعتماد المحضر .

وجاري الآن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، اتخاذ إجراءات افتتاح وتشغيل النادي، والانتهاء من كافة اللوائح المنظمة للعمل به.