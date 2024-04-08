الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يستلم النادي الاجتماعي بأرض النخيل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أنهى النادي الاسماعيلي، إجراءات استلام النادي الاجتماعي بأرض النخيل، في حضور لجنة مشتركة مشكلة من ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مندوبي المكتب الاستشاري بالمقاولون العرب.

إقرأ أيضًا..

txt

شباب الأهلي يتفوق على الإسماعيلي بدوري الجمهورية

وبدأت اللجنة أعمالها منذ الأول من مارس الماضي، بالمرور على جميع الأعمال الاعتيادية والكهربائية والصحية والري والموقع العام.

وحررت اللجنة يوم 31 مارس الماضي، محضرا باستلام النادي وتسليمه للنادي الإسماعيلي حيث تم الانتهاء من اعتماد المحضر .

وجاري الآن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، اتخاذ إجراءات افتتاح وتشغيل النادي، والانتهاء من كافة اللوائح المنظمة للعمل به.

مواد متعلقة

إنهيار منزل قديم مكون من طابقين بجزيرة شندويل

الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تبدأ حملة وقاية محصول القمح من القوارض

احذر الخلط بين الشوكولاتة الحقيقية والزائفة

عيد الشرطة يوم وطنى حافل بالبطولات

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

طريقة بسيطة لتمييز الشوكولاتة الحقيقية عن الزائفة

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

الجريدة الورقية