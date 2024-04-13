دول عربية تشارك إيران في الضربة.. وإسرائيل: الدفاع الجوي لن يمنع وصول المسيرات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الدفاع الجوي يحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل ، ولكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%.
وأعلنت إيران ان عشرات الطائرات المُسيرة تُطلق من سوريا واليمن والعراق تجاه أراضينا الفلسطينية المحتلة .
وذكرت وسائل ايرانية، أن جميع قواعد الحرس الثوري الصاروخية تحت وفوق الأرض تتخذ أوضاع هجومية .
واكدت مصادر أمريكية أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بدأ
وقالت قناة 13 العبرية، إن العشرات من الطائرات بدون طيار تشق طريقها من إيران إلى إسرائيل