هام لمرضى السكر.. ٤ حيل سحرية لفقدان الوزن بشكل صحي

يتعرض بعض مرضى السكر لفقدان الوزن غير المبرر، والسبب فى هذا الأمر يرجع إلى أن جسمه يواجه صعوبة فى استخدام الجلوكوز بالدم بشكل فعال بسبب عدم كفاية إنتاج الأنسولين، وبدون كمية كافية منه للحصول على الطاقة يبدأ الجسم فى حرق الدهون والعضلات للحصول على الوقود، ما قد يسبب فقدان الوزن غير المبرر.

طرق صحية لمرضى السكري لفقدان الوزن



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف على أبرز الطرق الصحية لفقدان الوزن بشكل صحى، ومنها..

- نظام غذائى صحى

قم بإضافة الأطعمة الصحية التي تساعدك على إنقاص الوزن بشكل صحي، لذا تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية، فهذا يهدف إلى التحكم فى جزء ومراقبة تناول الكربوهيدرات لأنها ستساعد فى إدارة مستويات السكر فى الدم.

- مارس النشاط البدنى

قم بممارسة نشاط بدني منتظم إذا كنت تريد إنقاص الوزن مع الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، فيمكنك دمج التمارين الهوائية وتمارين القوة في روتين اللياقة البدنية الخاص بك، وابدأ ببطء وقم بزيادة كثافة ومدة التدريبات الخاصة بك تدريجيًا، واستهدف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات.

- مراقبة مستويات السكر في الدم

حافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، يجب أن تكون حذرًا إذا كنت تقوم بتغييرات في نظامك الغذائي أو تزيد من النشاط البدني الذي قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

- احصل على قسط كافٍ من النوم

تحتاج إلى إعطاء الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم إذا كنت تريد إنقاص الوزن دون التأثير على مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة نشرت في مجلة المغذيات أن عدم كفاية النوم يمكن أن يعطل مستويات الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع، ما قد يؤدى إلى زيادة الوزن، ويجب عليك الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل يوم، حتى لا يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.