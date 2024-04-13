إتاحة تجربة Meta AI الخاصة بـ WhatsApp لعدد أكبر من المستخدمين

مثل أي شركة تكنولوجيا حديثة أخرى، انطلقت شركة Meta أيضًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت العنان لروبوت الدردشة الخاص بها في سبتمبر الماضي. في ذلك الوقت، علمنا أيضًا أن عناصر الذكاء الاصطناعي سوف تتدفق إلى منتجاتها، مثل WhatsApp وInstagram وMessenger وما إلى ذلك. وبينما رأينا بالفعل عناصر من الذكاء الاصطناعي تصل إلى Messenger وInstagram، كان WhatsApp بطيئًا إلى حد ما في التقاطها سمات. ولكن هذا يمكن أن يتغير قريبًا مع قيام تطبيق المراسلة الآن بتوسيع تكامل شريط البحث الخاص بـ Meta AI ليشمل المزيد من المستخدمين.

لقد ألقينا نظرة مبكرة على تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي في WhatsApp في نوفمبر. ثم أدى التحديث التجريبي الأخير لتطبيق WhatsApp لنظام Android إلى جلب برنامج الدردشة الآلي المزود بالذكاء الاصطناعي إلى شريط البحث في التطبيق. وفقًا لتقارير WABetaInfo، كان تكامل Meta AI داخل شريط البحث يقتصر في البداية على مناطق معينة، لكن WhatsApp يعمل الآن على توسيع التجربة لتشمل المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومن المثير للاهتمام، أن التجربة تبدو حية لكل من مستخدمي iOS وAndroid، مع عدم تحديد المنشور لإصدار معين من التطبيق يتيح ذلك. على الرغم من أن WABetaInfo لم يتمكن من الحصول إلا على لقطات شاشة من إصدار iOS، فقد ألقينا بالفعل نظرة على شريط البحث المتجدد هذا على Android، وذلك بفضل التحديث التجريبي الشهر الماضي.

كما ترون أعلاه، سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى Meta AI في WhatsApp من خلال النقر على الأيقونة المخصصة في الجزء العلوي الأيمن من علامة تبويب الدردشات. ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان WhatsApp سيستمر في تقديم Meta AI من خلال شريط البحث والأيقونة في الإصدارات اللاحقة.

على الرغم من أن شريط البحث مشحون بـ Meta AI، فمن المفترض أن تستمر وظيفة البحث القياسية، مثل العثور على رسالة أو مجموعة أو جهة اتصال معينة، في العمل. يوفر WABetaInfo أيضًا بعض المعلومات الإضافية حول تكامل Meta AI، قائلاً إنه لن تتم مشاركة البيانات مع خوادم Meta ما لم يطرح المستخدم سؤالاً على برنامج الدردشة الآلي. علاوة على ذلك، يقال إن المطالبات الموصى بها التي تظهرها Meta AI يتم إنشاؤها بشكل عشوائي، مع عدم جمع بيانات المستخدم لتخصيص هذه الاقتراحات.

لقد اختبر WhatsApp أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في الماضي

أدوات تحرير الصور WhatsApp Instagram AI WABI

يُظهر تطبيق WhatsApp Meta AI مباشرةً داخل شريط البحث

دعم الدردشة عبر الواتساب بالذكاء الاصطناعي

أدوات تحرير الصور قيد التطوير (يسار)؛ تكامل Meta AI في شريط البحث (الأوسط)؛ دعم الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي (يمين)

تعد تجربة chatbot المتكاملة من بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة التي اختبرها WhatsApp على مدار الأشهر القليلة الماضية. لقد عثرنا لأول مرة على دعم المستخدم القائم على الذكاء الاصطناعي في أكتوبر من العام الماضي، بينما ظهر برنامج الدردشة الآلي المدمج بعد شهر. تقدم سريعًا حتى مارس 2024، عندما وجدنا إصدارًا تجريبيًا لنظام Android من WhatsApp يستعير عناصر تحرير الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتطبيق Instagram الشقيق مثل Backdrop وRestyle وExpand.

وبعيدًا عن إضافات الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يواصل مطورو WhatsApp تحسين الوظائف الحالية في الإصدارات التجريبية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان تطبيق الدردشة يختبر ترقية مهمة محتملة لتجربة تحرير الصور على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، مما يضمن بقاء التجربة متسقة عبر جميع الأنظمة الأساسية.