وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفيات مدينة المحلة

قام الدكتور أسامة احمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ بجولة تفقدية في رابع أيام عيد الفطر المبارك علي مستشفي المحلة العام ومستشفى صدر المحلة وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة أنشطة المستشفيات وجاهزيتها خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

بدأت الجولة التفقدية بمستشفى المحلة

والمرور على أقسام الإستقبال والطوارئ ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات ورفع جاهزية المستشفي خلال فتره أجازة العيد كما قام بتفقد أقسام الاشعة و الغسيل الكلوي واقسام العناية المركزة واقسام الحضانات

وأكد بلبل على أهمية توافر مشتقات الدم في بنك الدم بمستشفى المحلة العام موجهًا الشكر للفريق الطبي المتواجد خلال فترة النوبتجيه.

وأنهى الجولة بالمرور على مستشفى صدر المحلة وتفقد العيادات المسائية كما قام بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للتأكد من توافر كافة مستلزمات التشغيل من أدوية ومستلزمات والتأكد من جودة الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض.