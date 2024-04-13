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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر بثلاثية أمام شتوتجارت

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة أمام شتوتجارت في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب مرسيدس بينز ارينا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

أحرز سيرهو جيراسي هدف شتوتجارت الأول في الدقيقة 11 ثم أضاف دينيز أونديف الهدف الثاني في الدقيقة 17 ، وعزز جيمي لويلينج بالهدف الثالث في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي من بداية المباراة وحتى نهايتها.

بهذه النتيجة عزز شتوتجارت موقفه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ الوصيف، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة.

ويقدم عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي،إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 33 مباراة بمختلف المسابقات، بواقع 15 هدفا و6 تمريرات حاسمة.

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