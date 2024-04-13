تامر عبدالمنعم ينعي وفاة شيرين سيف النصر

نعى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة وفاة النجمة شيرين سيف النصر، التى وافتها المنية صباح اليوم.

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون الأخت العزيزة وعشرة السنين الحلوة الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله.

وقال الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة : بمزيد من الحزن والأسي تنعي الادارة المركزية للشئون الفنية رئيساً وإدارات عامةً ووسطي وجميع العاملين الفنانة شرين سيف النصر التي وافتها المنيه اليوم .. انا لله وانا اليه راجعون

توفت الفنانة شيرين سيف النصر اليوم عن عمر ناهز 57 عاما بعد أن تركت في رصيدها الفني العديد من الأعمال.



وكان الأستاذ شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة كتب منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.