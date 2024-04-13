بيت العائلة المصرية يحتفل بعيد الفطر في برلين .. صور

نظم بيت العائلة المصرية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من أبناء الجاليات المصرية والعربية.

احتفال بالعيد

وسادت أجواء احتفالية، وتقديم الهدايا والكعك والبسكوت على أنغام مصرية.

ورحب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية، بالحضور، قائلا: "حرصنا على مشاركة المصريين في برلين فرحتهم بالعيد، وإدخال البهجة على الأطفال".

ولفت ثابت إلى الحضور لم يقتصر على المصريين فقط، بل شاركهم أيضا من الجاليات العربية مثل الفلسطينية واللبنانية والأردنية والعراقية، والأصدقاء الألمان.

بيت العائلة المصرية ببرلين

أنشئ بيت العائلة المصرية في عام 2011 كمنظمة مجتمع مدني معتمدة من الحكومة الألمانية للم شمل المصريين في العاصمة الألمانية برلين.

وتعد الجالية المصرية في المانيا، من أنشط الجاليات على مستوى العالم، نظرا لإحيائها للطقوس والمناسبات المصرية بشكل مستمر وظائم، وسط تجمع مصري من مختلف الأعمار، حرصا على إحياء الأجواء المصري، وغرس روح الانتماء للوطن، والتغلب على الغربة.

وكعادتها تحتفل الجالية المصرية في ألمانيا، على طريقتها الخاصة، بقدوم عيد الفطر المبارك، من خلال تحضير الكحك والبسكوت والبتيفور والغريبة، في أجواء عائلية وروح جميلة من الجميع.

الجالية المصرية بألمانيا



وقد ادت الجالية المصرية في المانيا صلاة عيد الفطر المبارك، في المركز الاسلامى ببرلين، وسط محبة وفرحة من الجميع، فضلا عن صنع الكحك والبسكويت وتوزيعه على أبناء الجالية هناك، لإشعارهم بأجواء العيد المصرية المتعارف عليها من بين كل دول العالم.



وحرص علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، على اصطحاب الاهل والاصدقاء و الاجيال المختلفة لإقامة شعائر صلاة العيد، والاستمتاع بطقوس العيد مثل ذويهم داخل الوطن.

وأدي ملايين المسلمين حول العالم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل بعد إتمامهم صيام شهر رمضان المبارك .

المصريين بالخارج

و يحرص المصريون بالخارج على الحفاظ على التقاليد و العادات المصرية التى اعتادوا عليها فى استقبال عيد الفطر المبارك، بأداء صلاة العيد وإعداد الحلوى وكحك العيد والبسكويت و غيرها من مظاهر الاحتفال التى يحرصوا على تعليمها لأبنائهم بعد أن افتقدوا معايشة ذلك بوطنهم الأول مصر.



IMG-20240413-WA0055

IMG-20240413-WA0054

IMG-20240413-WA0052

IMG-20240413-WA0053

IMG-20240413-WA0050

IMG-20240413-WA0051