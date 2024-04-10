بالصلاة وتوزيع الكحك.. الجالية المصرية في ألمانيا يحتفلون بالعيد مع الأهل والأصدقاء

تعد الجالية المصرية في ألمانيا، من أنشط الجاليات على مستوى العالم، نظرا لإحيائها للطقوس والمناسبات المصرية بشكل مستمر ودائم، وسط تجمع مصري من مختلف الأعمار، حرصا على إحياء الأجواء المصري، وغرس روح الانتماء للوطن، والتغلب على الغربة.

صلاة العيد في ألمانيا

فقد أدت الجالية المصرية في ألمانيا صلاة عيد الفطر المبارك، في المركز الإسلامى ببرلين، وسط محبة وفرحة من الجميع، فضلا عن صنع الكحك والبسكويت وتوزيعه على أبناء الجالية هناك، لإشعارهم بأجواء العيد المصرية المتعارف عليها من بين كل دول العالم.

وحرص علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، على اصطحاب الأهل والأصدقاء والأجيال المختلفة لإقامة شعائر صلاة العيد، والاستمتاع بطقوس العيد مثل ذويهم داخل الوطن.

وكعادتها تحتفل الجالية المصرية في ألمانيا، على طريقتها الخاصة، بقدوم عيد الفطر المبارك، من خلال تحضير الكحك والبسكوت والبتيفور والغريبة، في أجواء عائلية وروح جميلة من الجميع.

وبدوره قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، إنهم يحرصون في بيت العائلة في كل مناسبة على الطقوس المصرية الأصيلة والاحتفال بالعيد مثل ذويهم في مصر، حيث تبدأ النساء المصريات في ألمانيا بتحضير مستلزمات العيد، من ملابس جديدة للأطفال، إلى تحضير الكعك والبسكويت، وتزيين البيوت بالزينة.

عيد الفطر المبارك

وأضاف "ثابت": “كما تحرص السيدات المصريات بالخارج في ألمانيا على القيام بعمل كعك العيد قبل عيد الفطر رفقة الأهل والأصدقاء والأطفال من العائلة وتصوير اليوم للذكرى وتربية الأجيال القادمة على طقوس بلدهم وعدم نسيانها في الغربة وسط زحمة الحياة العملية”.

ويواجه المصريون في ألمانيا بعض التحديات في الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، خاصة في ظل اختلاف الثقافة واللغة، ورغم ذلك يحرص أبناء مصر في الخارج على الاحتفال بكافة المناسبات وإقامة الطقوس المصرية لأبنائهم لزرع روح الانتماء وحب الوطن.

ويحرص المصريون بالخارج على الحفاظ على التقاليد والعادات المصرية التى اعتادوا عليها فى استقبال عيد الفطر المبارك، بأداء صلاة العيد وإعداد الحلوى وكحك العيد والبسكويت وغيرها من مظاهر الاحتفال التى يحرصوا على تعليمها لأبنائهم بعد أن افتقدوا معايشة ذلك بوطنهم الأول مصر.