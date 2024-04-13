بالصور .. مصرع وإصابة ثلاثة ركاب ميكرباص سقطت بترعة المحمودية بالبحيرة

سقطت سيارة أجرة «ميكروباص» منذ قليل بترعة المحمودية بالبحيرة بركابها إثر انحراف السيارة من سائقها حيث فوجئ المواطنيين بمركز المحمودية انحراف سيارة ميكروباص مسرعة في إتجاة ترعة المحمودية وسقوطها من أعلى الكبرى هرع الاهالى لمحاولة إنقاذ الركاب وتم إبلاغ السلطات حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وقامت بالدفع بسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدينة، وتواصل قوات الإنقاذ النهري ركاب السيارة التي انحرفت من مسارها واستقرت داخل الترعة.

وتجمع العشرات من المواطنين في مكان الحادث، للمشاركة في إنقاذ المواطنين من داخل الترعة عقب انقلاب الميكروباص بداخلها، وتم إنتشال ثلاث من الركاب وجارى إنقاذ باقى الركاب وكانت شهدت مدينة المحمودية شمال محافظة البحيرة، مساء اليوم حادثا مؤسفا، حيث سقطت سيارة ميكروباص محملة بالركاب في مياه ترعة المحمودية، ما أدى إلى مصرع طالبة وإصابة طالبتين، وتم نقلهن إلى مستشفى المحمودية المركزي.

وهم دعاء جمعة حب الله، 16 عاما، زينب محمد جمعة، 16 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما توفيت ليلي حمادة خطاب 16 عاما، وجميعهن من قرية شدرشة بمركز المحمودية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم إلقاء القبض على السائق الذي قفز من السيارة قبل وقوعها في مياه ترعة المحمودية، وتم انتشال السيارة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.