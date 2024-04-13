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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

يواصل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

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ويبحث هالاند عن التتويج بالحذاء الذهبي، بعد التوهج مع العملاق الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 20 هدفًا، ليحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج للموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدف.

- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 18 هدف.

- محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدف.

- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدف.

- كول بالمر (تشيلسي) – 16 هدف.

-  دومينيك سولانكي (بورنموث) – 15 هدف.

- سون هيونج مين (توتنهام) – 15 هدف.

- جارود بوين (وست هام) – 15 هدف.

- بوكايو ساكا (آرسنال) – 14 هدف.

- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 14 هدف.

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