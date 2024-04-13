تحرير 65 محضر تموينى لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية ، بشن عدة حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بمراكز إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية وحوش عيسى ومدينة النوبارية ، والتي أسفرت عن ضبط 27 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ، و9 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

بالإضافة لضبط مخبزين تصرفا فى كميات من الدقيق المدعم ، و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 17 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 15طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الزراعى داخل أحد المخازن بوادي النطرون قبل تداولها بالأسواق.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.