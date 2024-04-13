كيف يؤثر رمش العيون على الرؤية وحاسة البصر؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

أجرى باحثون بقيادة بن يانغ من جامعة روتشستر دراسة حول تأثير رمش العيون على الرؤية، حيث أشاروا إلى أن هذه العملية تزيد من قوة تحفيز الشبكية مما يؤدي إلى تعزيز الرؤية بشكل كبير.

فوائد رمش العين لحاسة البصر

تم استخدام تتبع العين عالي الدقة لدراسة تأثير الرمش على الرؤية، حيث شارك في التجربة 12 شخصًا شاهدوا صورًا متباينة على شاشة عرض. وتم تسجيل شدة الضوء وتتبع عين واحدة فقط لدى كل شخص، وأظهرت النتائج أن الرمش يزيد من قوة إشارات الإدخال البصرية عن طريق تعديل شدة الضوء الساقط على شبكية العين، مما يعزز الحساسية بدلاً من إضعاف المعالجة البصرية كما كان يعتقد.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن الرمش يساعد في إعادة تنسيق المعلومات المرئية، وهذا يؤكد على أن الرمش ليس فقط رد فعل طبيعي لحماية العين، بل يلعب أيضًا دورًا في تحسين وحماية الرؤية بشكل عام.

يعتبر الرمش أحد الآليات التي تساعد في ترطيب مقدمة مقلة العين، وحمايتها من العوامل الخارجية مثل الضوء الساطع والغبار، وتتراوح عادة عدد مرات الرمش للشخص العادي بين 10 إلى 12 مرة في الدقيقة، مع فترة فاصلة تتراوح بين 2 و10 ثوانٍ بين كل رمشة لكلتا العينين.

على صعيد آخر، من الضروري التمسك بمواعيد تناول الوجبات، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يلعب تحديد الوقت المناسب للوجبات دورًا حاسمًا في علاج مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ وارتفاع حموضة المعدة.

وفقًا لموقع "WebMD"، يؤكد تحديد ساعات تناول العشاء على أهمية العناية بالجهاز الهضمي، حيث يوصى بتناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات لضمان الفوائد الصحية المثلى. فيما يلي استعراض لفوائد تناول العشاء في الوقت المناسب:

1. تحسين عملية الهضم:

تناول العشاء في الوقت المناسب يعزز عملية الهضم ويقلل من الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الارتياح.

2. زيادة امتصاص العناصر الغذائية:

يمنح تحديد وقت كافٍ للهضم قبل النوم جسمك الفرصة لامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، مما يعزز الصحة العامة ويعمل على تحسين الأداء البدني.

3. تعزيز صحة الأمعاء:

يساعد تناول العشاء في وقت مبكر على دعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة وتقليل مخاطر الاضطرابات الهضمية.

4. تنظيم حركات الأمعاء:

يمكن لتناول العشاء في وقت مبكر أن يسهم في تنظيم حركات الأمعاء من خلال تمكين الطعام من المرور بشكل أفضل عبر الجهاز الهضمي، مما يعزز الانتظام ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

5. تقليل خطر الارتجاع الحمضي:

يمكن لتناول العشاء في وقت مبكر تقليل خطر ارتجاع الحمض عن طريق منح المعدة وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل النوم، مما يقلل من فرصة انسداد المريء وتهيجه.

باختصار، يظهر أهمية تحديد مواعيد تناول العشاء بشكل مناسب في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين الرفاهية العامة.