رانيا يوسف ترفض زواج ابنتيها فى سن مبكر لهذا السبب

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب رفضها لزواج ابنتيها في سن مبكر كما حدث معها، مؤكدة أن لا زواج لهما قبل سن الثلاثين، مشيرة: "الزواج ليس مجرد إعجاب بين شخصين".

أوضحت رانيا يوسف رأيها فى رفضها زواج ابنتيها فى سن مبكر قائلة: "لو جه الشخص المناسب لبنوتة من بناتي هبقى متمسكة برأيي انهم ميتجوزوش قبل 30 سنة، بس هما اللي هيعملوا اللي عايزينه طالما عدوا الـ21 سنة".

رانيا يوسف وابنتها

أضافت رانيا يوسف عن الزواج بصفة عامة، معلقه: "على الشباب والبنات المقبلين على الزواج ضرورة التعرف جيدا على بعضهم والدراسة الجيدة لشخصيات بعض، ووضع الثوابت فى العلاقة لتزدهر بشكل متحضر وصحي ولا يحدث خلافات بينهما، الزواج ليس مجرد إعجاب بين شخصين، بل أيضا تربية الأبناء والعديد من المسؤوليات".

رانيا يوسف وابنتيها

تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" الأغنية الدعائية للمسلسل وهي أغنية التتر، وتغنيها النجمة جنات، وتحمل اسم "حبنا وحكاياته".

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وصورتها جنات فيديو دعائي للمسلسل قبل طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان، داخل استديو الملحن محمد رحيم، بحضور منتج المسلسل كريم أبو ذكري، ومحمد حامد المنتج الموسيقى.

تدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث.

ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما.

مسلسل بقينا اتنين، يشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.