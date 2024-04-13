موعد مباراة الهلال والعين بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة العين الإماراتي، على ملعب "هزاع بن زايد" في نصف نهائي دوري أبطال أسيا.

موعد مباراة الهلال والعين

تقام مباراة فريق الهلال ضد شقيقه العين الإماراتي، على ملعب "هزاع بن زايد" في العاصمة أبوظبي، وذلك في يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل في ذهاب نصف نهائي البطولة الآسيوية وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر ، و7 مساءً بتوقيت السعودية و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة..

ستبث القمة النارية المرتقبة بين الهلال السعودي والعين الإماراتي التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية، المعروفة بين الجمهور باسم قنوات SSC كما ستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات الكأس القطرية، وشبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، وكذلك شبكة قنوات دبي الرياضية.